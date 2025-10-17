“Kjo është çmenduri, s’është politikë”: Ish-kryetar i Shoqatës së Prokurorëve të Shqipërisë e kritikon Kurtin për Specialen

Ish-kryetar i Shoqatës së Prokurorëve të Shqipërisë, Shkëlqim Hajdari, e ka kritikuar ashpër kryeministrin në detyrë Albin Kurti për shkak të qëndrimeve të tij ndaj Gjykatës Speciale. Ai ka bërë me dije se Kurti si kryeministër i Kosovës po e luan artistin. Në emisionin “Shqipëria Lve” në Top Chanel, ai ka thënë se ajo çka…

Lajme

17/10/2025 15:18

Ish-kryetar i Shoqatës së Prokurorëve të Shqipërisë, Shkëlqim Hajdari, e ka kritikuar ashpër kryeministrin në detyrë Albin Kurti për shkak të qëndrimeve të tij ndaj Gjykatës Speciale.

Ai ka bërë me dije se Kurti si kryeministër i Kosovës po e luan artistin.

Në emisionin “Shqipëria Lve” në Top Chanel, ai ka thënë se ajo çka po bën Kurti është çmenduri.

“Ky kryeministri i Kosovës në detyrë, kohet e fundit, po tregohet artist. Ky edhe e mbron me deklaratën e gjatë gjithë historinë e lavdishme të UÇK. Thotë se është e vërtetë që ato po mbahen padrejtësisht, por pse lejuan që të krijohet gjykata ndërkombëtare atëherë se unë kam qenë kundër? Kjo është çmenduri, nuk është politik”, ka thënë ai.

Ai ka bërë me dije se Gjykata Speciale është krijuar kundër vullnetit të Kosovës dhe Shqipërisë.

“Në e dimë të gjithë se këtu ka memorie, ju keni memorie, gjithë kanë memoria, që ajo gjykatë u krijua jashtë dëshirës tonë. Ne e kishim friken se ajo gjykatë mund të degjeneronte, sepse kishim informacione të sakta se ‘Shtëpia e verdh’ nuk ekzistonte. Unë kam drejtuar grupin e hetimeve, sepse na e kërkuan atëherë nga autoritet që e mbulonin Kosovën dhe ‘Shtëpia e verdh është një gjë qesharake”, ka thënë ai..

