“Kjo është Banjska 2” – Avokati i Vukashinoviqit kërkon hetime ndërkombëtare

Avokati Ivan Niniq ka publikuar në rrjetin social X pamje të makinës së shkatërruar të Milan Vukashinoviqit nga Leposaviqi, i cili u plagos fundjavën e kaluar në rrethana të paqarta pranë fshatit Jelakce, në veri të Kosovës. Sipas Niniqit, Vukashinoviq u qëllua “padyshim me një plumb serb, si një kafshë”, duke nënkuptuar se pas sulmit…

Lajme

08/11/2025 19:12

Avokati Ivan Niniq ka publikuar në rrjetin social X pamje të makinës së shkatërruar të Milan Vukashinoviqit nga Leposaviqi, i cili u plagos fundjavën e kaluar në rrethana të paqarta pranë fshatit Jelakce, në veri të Kosovës.

Sipas Niniqit, Vukashinoviq u qëllua “padyshim me një plumb serb, si një kafshë”, duke nënkuptuar se pas sulmit qëndrojnë forcat serbe të sigurisë. Ai ka publikuar edhe fotografi të makinës së dëmtuar, që sipas tij i përkiste të plagosurit, duke kërkuar reagim nga bashkësia ndërkombëtare, transmeton lajmi.net.

“Makina e Milanit, e cila u shkatërrua gjatë sulmit ndaj tij, u gjet sot. I bëj thirrje EULEX-it dhe KFOR-it të zhvillojnë një hetim në vendngjarje, ndërsa komuniteti ndërkombëtar duhet të reagojë – sepse kjo është ‘Banjska 2’,” ka deklaruar avokati.

Ndërkohë, institucionet e sigurisë në Kosovë kanë konfirmuar se Vukashinoviq, shtetas serb me vendbanim në Kosovë, është qëlluar brenda territorit të Kosovës nga forcat ushtarake serbe, pas së cilës është rrëmbyer dhe dërguar në Serbi.

Pas plagosjes, ai është transferuar fillimisht në Prokuple, e më pas në Nish, ku mjekët po luftojnë për jetën e tij.

Sipas Niniqit, viktima ka pësuar plumba në shpinë, ndërsa në sulm dyshohet se kanë marrë pjesë persona të veshur me uniforma ushtarake, por pa shenja dalluese, që lëviznin me xhipa pa targa. Ai gjithashtu ka ngritur dyshime se në incident mund të kenë qenë të përfshirë edhe forca të tjera përveç ushtrisë serbe.

Ngjarja thuhet të ketë ndodhur më 1 nëntor, rreth orës 16:00, ndërsa familja e të plagosurit shpreh shqetësimin se po bëhen përpjekje për të penguar dhe fshehur provat./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 8, 2025

Krasniqi: Qeveria në ikje po frikësohet, për herë të parë pushteti...

Lajme të fundit

Ibrahimi: Nëse Kuvendi s’mblidhet t’a miratojë buxhetin brenda...

Krasniqi: Qeveria në ikje po frikësohet, për herë...

Gjykata Themelore në Gjakovë vendos: 30 ditë paraburgim për Astrit Isufin

Tahiri: Peci tentoi të joshë partitë me poste...