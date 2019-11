Kjo është arsyeja prapa se pse aeroplanet lyhen me ngjyrë të bardhë

Pse? Ngjyrat e lehta reflektojnë diellin dhe rrezatimin diellor, derisa aeroplani është duke fluturuar dhe e ndihmon që brenda kabinës të jetë më freskët

“Është njëjtë sikur i vëni trupi krem për ruajtjen e diellit nga rrezet e diellit”, ka deklaruar profesori John Hansman i Aeronautikës dhe Astronautikës, transmeton Lexo.al

Më poshtë mund të gjeni të detajuar shpjegimin se ndodh një gjë e tillë”

Pse shumica e aeroplanëve janë të lyer me të bardhë? Kjo nuk është ngjyra e tyre “natyrale”. Kompanitë që prodhojnë aeroplanët shpenzojnë 65 gallon për të lyer një aeroplan. Por pse?

Ekspertët e kanë krahasuar rastin e aeroplanit sikur kur një i ri vendosë të kalojë ditën në plazh, dhe për ta shmangur djegien e lëkurës lyen trupin me krem.

Njëjtë ndodh edhe me të gjithë ne kur veshim bluzë me ngjyrë të zezë trupi jonë do të ndjej më shumë nxehtësinë apo rrezet e diellit, por njëjtë nuk ndihemi nëse e veshim bluzën me ngjyrë të bardhë.