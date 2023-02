Kjo është agjenda e presidentit Begaj në Kosovë Në kuadër të shënimit të përvjetorit të pavarësisë, në vendin tonë në një vizitë zyrtare po qëndron edhe presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj. Ai ndër të tjera sot do të pritet me ceremoni shtetërore nga presidentja Vjosa Osmani. Kurse, nesër do të mbaj fjalën e rastit në seancën solemne të Kuvendit të Republikës së Kosovës.…