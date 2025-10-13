Kjo është 11-shja startuese e Kosovës kundër Suedisë
Federata e Futbollit të Kosovës ka bërë publik formacionin zyrtar për përballjen e sotme kundër Suedisë, e cila zhvillohet nga ora 20:45. Trajneri Franco Foda ka vendosur të nisë ndeshjen me këta futbollistë: Muric, Vojvoda, Krasniqi, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Avdullahu, Hoxha, Muslija, Asllani dhe Muriqi. Në përballjen e fundit mes dy ekipeve, të zhvilluar në…
Sport
Federata e Futbollit të Kosovës ka bërë publik formacionin zyrtar për përballjen e sotme kundër Suedisë, e cila zhvillohet nga ora 20:45.
Trajneri Franco Foda ka vendosur të nisë ndeshjen me këta futbollistë: Muric, Vojvoda, Krasniqi, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Avdullahu, Hoxha, Muslija, Asllani dhe Muriqi.
Në përballjen e fundit mes dy ekipeve, të zhvilluar në shtator, Kosova kishte dalë fituese me rezultat 2:0, dhe sonte synon ta përsërisë suksesin.