Kjo është 11-shja startuese e Kosovës kundër Suedisë

Federata e Futbollit të Kosovës ka bërë publik formacionin zyrtar për përballjen e sotme kundër Suedisë, e cila zhvillohet nga ora 20:45.  Trajneri Franco Foda ka vendosur të nisë ndeshjen me këta futbollistë: Muric, Vojvoda, Krasniqi, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Avdullahu, Hoxha, Muslija, Asllani dhe Muriqi. Në përballjen e fundit mes dy ekipeve, të zhvilluar në…

13/10/2025 19:52

Federata e Futbollit të Kosovës ka bërë publik formacionin zyrtar për përballjen e sotme kundër Suedisë, e cila zhvillohet nga ora 20:45. 

Trajneri Franco Foda ka vendosur të nisë ndeshjen me këta futbollistë: Muric, Vojvoda, Krasniqi, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Avdullahu, Hoxha, Muslija, Asllani dhe Muriqi.

Në përballjen e fundit mes dy ekipeve, të zhvilluar në shtator, Kosova kishte dalë fituese me rezultat 2:0, dhe sonte synon ta përsërisë suksesin. 

