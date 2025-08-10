Kixa-Xhelili – Haxhiut: Vendimi s’varej nga Llabani, dy nga gjyqtarët janë zgjedhur me vota tuaja
Deputetja e LDK-së, Doarsa Kica Xhelili, ka reaguar ashpër ndaj Lëvizjes Vetëvendosje pas vendimit të fundit të Gjykatës Kushtetuese.
Ajo ka deklaruar se dy nga gjyqtarët që, sipas saj, e shpallën VV-në shkelëse të Kushtetutës, janë zgjedhur në këtë mandat – me votat e VV-së.
“Hipokritë! Dy nga gjyqtarët që e shpallën VV-në shkelëse të Kushtetutës, janë zgjedhur në këtë mandat – me votat e VV-së,” tha ajo, duke shtuar se gjyqtarë të tjerë “kanë qenë në panele për plot raste që i kanë shkuar për shtat VV-së”, ka shkruar Kica-Xhelili.