Kishte urdhër arrest ndërkombëtar për vrasje e grabitje, arrestohet nga Policia e Kosovës Policia e Kosovës, gjegjësisht njësiti (FAST Kosova), me mbështetje të Njësisë elite FIT, mbrëmjen e sotme në Mitrovicë ka arrestuar një person të kërkuar me urdhër arrest ndërkombëtar nga shteti gjerman, nën dyshimin e kryerjes se veprave penale, Vrasje dhe Grabitje. Me urdhër të Prokurorit Kujdestar për Krime të Renda i dyshuari tani më i…