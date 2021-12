38-vjeçari nënshkroi për Barcelonën në nëntor duke u bërë nënshkrimi i parë i Xavit, pasi ai zëvendësoi Ronald Koeman si trajner.

Alves i cili më parë ka luajtur për Barcelonën nga viti 2008 në 2016, ka qenë duke u stërvitur me skuadrën dhe ai do të jetë në gjendje të rikthehet në janar pasi klubi të jetë në gjendje ta regjistrojë atë për përzgjedhje.

Braziliani thuhet se i tha ‘Alkass Sports Channels’, sipas AS Sport, se ai nuk do të ishte kthyer kurrë në klub nën drejtimin e Bartomeu – i cili u zëvendësua nga Joan Laporta në fillim të këtij viti.

Megjithatë, një bisedë me tekst, që supozohet se u zbulua nga Bartomeu, ka bërë xhiron e mediave sociale duke sugjeruar që Alves ishte lutur të kthehej në klub në vitin 2019.

Biseda, e cila thuhet se është ndarë me gazetarët në Spanjë, shkruhet si më poshtë:

Alves: ‘Zoti president, si jeni? Dua të kthehem në shtëpi dhe të luaj Kupën e Botës 2022 si lojtar i Barçës. Le të lëmë mënjanë krenarinë. Ne të dy kemi nevojë për njëri-tjetrin!’

Bartomeu u përgjigj: ‘Hej Dani. Nuk ka problem, por stafi teknik duhet të jetë dakord. A folët me [Eric] Abidal? Perqafim i madh. Barto.’

Alves më pas komentoi: “Unë mund të flas me të nëse dëshiron!”

