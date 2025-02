Kishin mbushur stacionet e autobusëve në Prishtinë me posterë të Abdixhikut e kandidatëve, LDK gjobitet me 12 mijë euro Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP) ka vazhduar me shqiptimin e gjobave ndaj subjekteve politike të cilët kanë shkelur Kodin e Mirësjelljes, gjatë fushatës zgjedhore. PZAP së fundmi ka dënuar me 12 mijë euro Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kjo gjobë iu shqiptua për shkak të vendosjes së posterave të liderit të LDK-së dhe disa…