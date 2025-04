Kinolli thotë se nuk kanë vija të kuqe me askënd: Do të japim maksimumin tonë për formimin e Qeverisë

Kryetari i PREBK, Albert Kinolli, sot ka mbajtur takimin e parë me kryeministrin në detyrë, Albin Kurti, për bisedime rreth formimit të qeverisë.

Kinolli tha se takimi me Kurtin ishte konstruktiv dhe se shpresojnë se do të jenë pjesë e Qeverisë së ardhshme.

“Sot kemi pas një takim konstruktiv me kryeministrin Kurti, për të qenë pjesë e Qeverisë së ardhshme. Ne si subjekt politik rom, si Partia Rome e Bashkuar e Kosovës, tradicionalisht jemi munduar që të jemi sa më konstruktiv dhe kreativ dhe të japim kontributin tonë për formimin e Qeverisë së Kosovë. Ne nuk kemi vija të kuqe për asnjë subjekt politik, por duke e respektuar rezultatin zgjedhor dhe duke e pas parasysh që subjekti politik VV është fituese e zgjedhjeve. Sot kemi pas një takim jashtëzakonisht të mirë, konstruktiv me Kurtin kështu që ne kemi parashtruar kërkesat dhe një ndër to është të jemi të barabartë dhe të denjë me të gjitha subjektet tjera politike që janë me një vijë me ne. Më 15 prill besojmë se kryeministri Kurti do të ketë numrat për formimin e Qeverisë dhe ne do të japim maksimumin tonë për formimin e Qeverisë’, u shpreh Kinolli.