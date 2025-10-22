Kingji takon Ulutashin: Theksova angazhimin e palëkundur të Shqipërisë në NATO
Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, Gjenerallejtënant Arben Kingji, ka takuar ditën e sotme komandantin e KFOR-it, gjeneralmajor Ozkan Ulutash.
Në njoftimin për media, u tha se në takim u bisedua për rolin e rëndësishëm të KFOR-it për ruajtjen e sigurisë në Kosovë dhe stabilitetit në rajon.
“E përgëzova gjeneralmajor Ulutash për marrjen e detyrës në drejtimin e misionit për herë të dytë, duke ritheksuar angazhimin e palëkundur të Shqipërisë dhe të Forcave të Armatosura në përmbushjen e detyrimeve tona në kuadër të NATO-s”, tha Kingji.
Gjatë ditës, Ulutash ka takuar edhe presidentin e Shqipërisë, Bajram Begaj.