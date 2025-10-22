Kingji takon Ulutashin: Theksova angazhimin e palëkundur të Shqipërisë në NATO

Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, Gjenerallejtënant Arben Kingji, ka takuar ditën e sotme komandantin e KFOR-it, gjeneralmajor Ozkan Ulutash. Në njoftimin për media, u tha se në takim u bisedua për rolin e rëndësishëm të KFOR-it për ruajtjen e sigurisë në Kosovë dhe stabilitetit në rajon. “E përgëzova gjeneralmajor Ulutash për…

Lajme

22/10/2025 19:36

Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, Gjenerallejtënant Arben Kingji, ka takuar ditën e sotme komandantin e KFOR-it, gjeneralmajor Ozkan Ulutash.

Në njoftimin për media, u tha se në takim u bisedua për rolin e rëndësishëm të KFOR-it për ruajtjen e sigurisë në Kosovë dhe stabilitetit në rajon.

“E përgëzova gjeneralmajor Ulutash për marrjen e detyrës në drejtimin e misionit për herë të dytë, duke ritheksuar angazhimin e palëkundur të Shqipërisë dhe të Forcave të Armatosura në përmbushjen e detyrimeve tona në kuadër të NATO-s”, tha Kingji.

Gjatë ditës, Ulutash ka takuar edhe presidentin e Shqipërisë, Bajram Begaj.

Artikuj të ngjashëm

October 22, 2025

Tragjedi në Kanada: Shqiptarja 29-vjeçare vritet nga bashkëshorti, autori ekzekutohet nga...

October 22, 2025

Agim Bahtiri bën thirrje për unitet: Të bëhemi bashkë, armiku na...

October 22, 2025

Britania zgjat mandatin në Kosovë deri në 2028: KFOR-i mirëpret shtimin...

October 22, 2025

Pas mbi 10 vjetësh stabilitet, çmimi i arit pëson rënien më të madhe

Lajme të fundit

Tragjedi në Kanada: Shqiptarja 29-vjeçare vritet nga bashkëshorti,...

Agim Bahtiri bën thirrje për unitet: Të bëhemi...

Britania zgjat mandatin në Kosovë deri në 2028:...

Zhegrova në bankën rezervë| Real Madrid – Juventus, formacionet zyrtare