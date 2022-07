Kimmich: Mane nuk do të shënojë 40 apo 50 gola sikur Lewandowski Joshua Kimmich ka dhënë disa komente lidhur me Sadio Mane dhe me largimin e Robert Lewandowski nga Bayern Munich. Ylli i Bayern, Kimmich është i kënaqur me afrimin e Sadio Mane, megjithatë ai nuk pret që senegalezi t’i plotësojë të gjitha hapësirat e polakut. Numri i golave që shkon deri në 40 apo 50 e…