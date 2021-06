Kimmich – Lojtari i ndeshjes Gjermani – Hungari

Gjermanët dy herë ishin në disavantazh, por ia dolën të nxjerrin një pikë, shkruan lajmi.net.

Më meritori për këtë rezultat ishte Joshua Kimmich që bëri super paraqitje.

UEFA e ka shpallur gjermanin si lojtari i ndeshjes, pas paraqitjes solide.

⏰ RESULT ⏰

AND BREATHE! 😅

🇩🇪 Havertz & Goretzka net as Germany come from behind to qualify

🇭🇺 Hungary eliminated after dramatic game in Munich

🤔 Best player on show?#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021