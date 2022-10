Kimmich dhe Muller pozitivë me Covid Joshua Kimmich dhe Thomas Muller kanë rezultuar pozitivë me koronavirus. Lajmin e ka konfirmuar klubi bavarezë, me anë të një njoftimi në rrjetet sociale. Joshua Kimmich dhe Thomas Muller kanë rezultuar pozitivë me koronavirus. Të dy futbollistët “nuk kanë simptoma, janë në gjendje të mirë dhe të izoluar në shtëpitë e tyre përkatëse”, raporton klubi…