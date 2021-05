Kim zbulon se çfarë mendoi Kanye në lidhje me vendimin për t’i dhënë fund ‘KUWTK’

Në episodin e fundit të Keeping Up With the Kardashians, themeluesja e KKW Beauty tregon se çfarë mendoi burri i saj për vendimin e saj për t`i dhënë fund KUWTK.

Para se të ndante ato që reperi dhe babai i katër fëmijëve të tyre kishin për të thënë, Kim reflektoi në suksesin e familjes së saj.

“Unë mendoj se pas 20 sezonesh kjo është më shumë se sa kemi pritur ndonjëherë. Ne as nuk mendonim se do të shkonim në sezonin 2. Ne nuk mendonim se dikush do të donte të shihte familjen tonë të çmendur”, u thotë ajo kamerave.

“Por në mënyrë që të kuptojmë se si do të jetë udhëtimi ynë i ardhshëm, ne duhet ta mbyllim këtë kapitull dhe t’i themi lamtumirë Keeping Up With the Kardashians.”

Para se të ndante lajmin publikisht, Kim thirri miqtë e saj më të ngushtë për t’iu dhënë lajmin. Kjo ishte kur ajo ndau ato që i tha Kanye.

Gjatë episodit, familja gjithashtu i dha lajmin ekuipazhit se ata po e përfundonin atë pas 20 sezonesh. Momenti ishte shumë emocionues për të gjithë të përfshirë.

Ajo u shpreh se Kanye i kishte thënë se “duhet të bëjë çfarë e bën të lumtur atë”. Kim bëri kërkesë për divorc nga Kanye më 19 shkurt, pas gjashtë vjet martese./Lajmi.net/