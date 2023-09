Kim thekson linjat dhe merr vëmendje në Los Angeles

Siç transmeton Telegrafi, Kardashian ka patur një program të ngjeshur dhe së fundmi është kthyer në Bregun Perëndimor pasi kaloi kohë në qytetin e New Yorkut.

Në fillim të kësaj jave, të martën, nëna e katër fëmijëve u pa e veshur me një fustan rozë me mëngë të gjata, teksa mori pjesë në galën e 2-të vjetore Caring For Women me yje.

Personaliteti televiziv iu bashkua personazheve të tjerë të famshëm që ishin në këtë ngjarje magjepsëse, si Nicole Kidman, Salma Hayek dhe gjithashtu Olivia Wilde.

Kim dhe familja e saj janë përgatitur gjithashtu për publikimin e sezonit të katërt të serialit të tyre hit Hulu, “The Kardashians”, i cili është planifikuar të shfaqet premierë në faqen e transmetimit më vonë këtë muaj më 28 shtator.