Kim Kardashian zbulon se ajo është ‘gati të jetë e lumtur përsëri’ pas divorcit me Kanye West

Kim Kardashian zbuloi se është e gatshme të jetë përsëri e lumtur mes divorcit të saj të vazhdueshëm nga Kanye West, shkruan Daily Mail.

Në një video të re në mes të sezonit për Keeping Up With The Kardashians, ylli 40-vjeçar ka një zemër-me-zemër me nënën Kris Jenner në lidhje me jetën e saj personale, transmeton lajmi.net.

“Unë thjesht dua që ju të jeni të lumtur dhe të lumtur”, i thotë nëna e saj Kim në klip.

“Po … dhe edhe unë jam gati”. Kim, e cila bëri kërkesë për divorc nga burri i saj prej gjashtë vjetësh në shkurt, përgjigjet.

Paraqitja gjithashtu tregon Kim duke qarë ndërsa ajo thotë “Unë ndihem si një humbëse” ndërsa hapet para familjes duke përfshirë motrën Kendall.



Episodet u filmuan përpara se lajmi i ndarjes së Kim dhe Kanye të shpërthente më 19 shkurt, kur u raportua që Kim kishte bërë zyrtarisht kërkesë për divorc.

Kim dhe reperi, 43 vjeç, nuk kanë lëshuar një deklaratë zyrtare mbi ndarjen e tyre, por dy javë më parë, shoqja e ngushtë e Kim Chrissy Teigen sugjeroi që themeluesi i SKIMS kishte ‘përpjekur më të mirën’ për ta bërë martesën të funksiononte.

Chrissy tha, “Kim po bën mirë. E di që Kim i dha të gjitha për gjithçka”.

“Sinqerisht është një turp që nuk funksionoi sepse i pashë ata duke qenë një marrëdhënie e përjetshme”, tha Kris.

“Unë me të vërtetë e di, unë e di se ajo u përpoq më të mirën e saj”.

Kanye u përgjigj ndaj peticionit të divorcit të Kim në prill dhe po kërkon kujdestarinë e përbashkët ligjore dhe fizike të fëmijëve të tyre, dhe kohët e fundit u pohua se procedurat po shkonin normalisht deri më tani./Lajmi.net/