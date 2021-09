Kim Kardashian tërheq vëmendjen me syze dielli dhe veshje teksa pozon në ashensor

Dhe, Kim Kardashian vazhdoi të mahnitë ndërsa ajo ndezi yjet e mbushura pas ahengjeve për ngjarjen të hënën, transmeton lajmi.net.

Duke treguar dukjen e saj të dytë të frymëzuar nga superhero në Instagram, ylli i realitetit, 40 vjeç, goditi një pozë në një ashensor veshur me një ansambël tjetër të zi Balenciaga.

Kim i fshehu sytë pas stilit sci-fi, nuancave të zeza trekëndore ndërsa mbështillte kthesat e saj me një fustan të zi me një bluzë me një fund të mrekullueshëm sipër.

Megjithëse figura e saj ishte e fshehur nga pëlhura e zezë, një çarje e lartë në skajin maxi ofroi një vështrim në këmbët e saj të formësuara.

Ndërsa fytyra e saj ishte maskuar plotësisht herët në mbrëmje, ajo zbuloi lëkurën e saj të ndezur dhe një fytyrë nudo së bashku me dukjen e dytë. Duke i mbajtur gjërat elegant dhe elegante, ajo i ktheu flokët në një bisht të ulët.

Ajo mbishkroi veshjen e saj të errët të shkrepur me një emoji të keq, duke shtuar vetëm një simbol të thikës.

Veshja e dytë i Kim ishte për festën e Justin dhe Hailey Bieber të mbushur me yje të mbajtur në restorantin Cathedrale, i cili është restoranti popullor mesdhetar në qytet.

Atje, asaj iu bashkuan motra Kendall Jenner, Kaia Gerber dhe Megan Fox.

Të martën, Kim u kundërpërgjigj kritikëve të cilët thanë se dukja e saj nuk i përshtatej temës së këtij viti Met, e cila ishte In America: A Lexicon Of Fashion./Lajmi.net/