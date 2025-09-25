Kim Kardashian nuk i lë vend imagjinatës, shfaqet me një kostum transparent në New York
Një ditë para publikimit të shumëpritur të koleksionit të saj të parë “NikeSkims”, Kim Kardashian ishte në New York për të promovuar bashkëpunimin e saj me Nike.
Më 24 shtator, themeluesi i markës “Skims” mori pjesë në një event për të promovuar koleksionin NikeSkims, i cili u mbajt në “Four Twenty Five” në Manhattan.
Kardashian vodhi vëmendjen me një kostum të tejdukshëm gri nga koleksioni i ri, duke treguar format e saj të famshme. Poshtë pëlhurës së tejdukshme, të brendshmet e saj ishin të dukshme, ndërsa pamja kompletohej me një vijë të bardhë anash, taka gri me majë të theksuar dhe një shall në kokë — një pamje që kombinonte një estetikë sportive me feminilitet të guximshëm.