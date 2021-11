Kim Kardashian e thotë me shaka se nuk mund ta kuptojë martesën pas tri divorceve të përjetuara

Kim Kardashian është tallur me tre martesat e saj të dështuara, shkruan mirror.co.uk

Ylli 41-vjeçar i realitetit televiziv bëri shaka duke thënë se ajo nuk e ka marrë me të vërtetë “çështjen e gjithë martesës” mes divorcit të saj më të fundit nga reperi Kanye West, transmeton lajmi.net.

Ylli i The Keeping Up With The Kardashians ishte gjithashtu i martuar më parë me Damon Thomas për katër vjet nga viti 2000 deri në 2004, dhe më pas ajo u martua me Kris Humphries në gusht 2011.

Mirëpo, romanca e tyre nuk zgjati shumë, pasi dyshja u ndanë vetëm dy muaj pasi thanë “Unë bëj”.

Pavarësisht tre martesave të dështuara, Kim dëshmoi se është ende në gjendje të qeshë me fatkeqësinë e saj.

Ikona e realitetit televiziv u filmua duke bërë një shaka me shpenzimet e saj ndërsa festonte dasmën e ardhshme të mikut të saj të ngushtë, Simon Huck.

Nëna e katër fëmijëve mbajti një fjalim që bëri audiencën të ulërinte me të qeshura gjatë festës emocionale që u zhvillua përpara dasmës së shoqes së saj të ngushtë.

Në video, Kim mund të dëgjohet duke bërë shaka me martesat e saj të dështuara.

“Unë isha pak konfuze sepse nuk e kam kuptuar vërtet këtë çështje martese, kështu që nuk e di se çfarë lloj këshille … do t’ju jap djema sonte,” tha Kim.

Komenti i pafytyrë i yllit u prit me shumë të qeshura nga turma ndërsa brohoritnin dhe ulërinin për shakanë e saj të sinqertë.

Ajo vjen në mes të thashethemeve se ylli i Keeping Up With The Kardashians është duke ‘i rënë pas’ yllit të Saturday Night Live, Pete Davidson.

Dyshja bashkë-organizuan shfaqjen e skeçeve disa javë më parë dhe ndanë një puthje në ekran – dhe pas takimit, dyshja u panë të kapur për dore në New York City dhe duke u puthur në Kaliforni./Lajmi.net/