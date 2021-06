Kim Kardashian e përlotur flet për herë të parë për ndarjen nga Kanye West

Në episodin e parafundit të “Keeping Up With the Kardashians”, Kim Kardashian West foli haptas për lidhjen e saj me Kanye West, shkruan USA Today, transmeton lajmi.net.

Në “Keeping Up” të së enjtes, i cili ndjek familjen në një udhëtim në Liqenin Tahoe, pamjet tregojnë Kardashian West që shpërthehet në lot në një moment të rrallë emocional për zgjidhjen e martesës së saj.

Ylli i reality-shout dhe sipërmarrësja bëri kërkesë për divorc nga stilisti i modës në shkurt pas gati shtatë vjet martese.

Ata janë prindër të vajzave North, 7 vjeçe dhe Chicago, 3, si dhe djemtë Saint, 5 dhe Psalm, 2 vjeç.

Gjatë episodit, Kardashian West shpreh zemërim për praninë e biskotave në shtëpinë e pushimeve të familjes, duke i thënë Khloes se ka shtuar peshë.

“Unë do t’i hedh në tualet”, thotë ajo duke ngritur ëmbëlsirën.” Unë nuk mund t’i ha, dhe nuk jam duke bërë shaka”.

Kur motra e saj e vogël përpiqet të lehtësojë gjendjen shpirtërore, Kardashian West e ndërpret atë: “Ku është dhoma ime? Unë thjesht dua të shkoj në dhomën time dhe të mos dal kurrë”.

“Kim ka qenë duke luftuar privatisht pas kamerës në lidhje me marrëdhënien e saj, dhe është e vështirë sepse Kim po ridrejton aq shumë zhgënjimin, trishtimin dhe zemërimin e saj,” ndan bashkë-themeluesja e Good American. “Ndonjëherë thjesht i nxirrni gjërat në diçka që nuk ka asnjë lidhje me atë që po kaloni”,

“Nuk është faji i biskotave”, shton Kardashian me një buzëqeshje të vogël.

Kur u pyet se si po shkon martesa e saj, Kim tha se nuk ka luftime dhe se marrëdhënia e tyre është e qetë.

Kardashian thotë para se familja të largohej për udhëtimin e tyre, çifti kishin një “luftë të madhe”.

“Unë thjesht sinqerisht nuk mund ta bëj këtë më,” thotë themeluesja e KKW Beauty mes lotësh, duke u larguar nga motrat Kylie dhe Kendall Jenner dhe Kourtney Kardashian.

Përse jam akoma në këtë vend ku jam mbërthyer me vite me radhë? Si, ai shkon dhe zhvendoset në një shtet tjetër çdo vit. Unë duhet të jem, si, së bashku, në mënyrë që të rris fëmijët. Ai është një baba i mahnitshëm, ka bërë një punë të mahnitshme”, shton ajo.

Në anën tjetër, Kim thotë se Kanye meriton një grua që mund ta mbështes në çdo lëvizje.

“Mendoj se ai meriton dikë që do të mbështesë çdo lëvizje të tij dhe do ta ndjekë në të gjithë vendin dhe të shkojë në Wyoming. Unë nuk mund ta bëj atë. Ai duhet të ketë një grua që mbështet çdo lëvizje të tij dhe udhëton me të dhe bën gjithçka, dhe unë nuk mundem. Ndihem e dështuar. Është martesa ime e tretë. Po, unë ndjehem si një humbëse. Por nuk dua ta mendoj më këtë. Dua të jem e lumtur”, u shpreh ajo.

Kardashian West gjithashtu shprehet e turpëruar për një divorc të tretë. Ajo ishte martuar më parë me producentin e muzikës Damon Thomas (2000–2004) dhe ish-lojtarin e NBA-së Kris Humphries (2011–2013), nga i cili kërkoi divorcin pas vetëm 72 ditësh martesë.

“Ndihem si një dështim , që është një martesë e tretë”, thotë Kardashian West. “Po, unë ndihem si një humbëse, por as nuk mund të mendoj për këtë. Unë dua të jem e lumtur”. /Lajmi.net/