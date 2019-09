Kim ka habitur të gjithë, në darkë me basketbollistin që i tradhtoi motrën.

Burimet afër situatës tregojnë TMZ se Tristan u shfaq vetëm në restorant dhe ai shkëmbeu përqafime me Kim kur e pa atë, pastaj Tristan u ul me shokët e saj dhe kaloi pak kohë me ta

TMZ thonë se edhe pse Khloe nuk është me Tristan, ata e konsiderojnë atë familjar sepse ai është babi i vogëlushes Khloe.

Kujtojmë se Khloe dhe Tristan i dhanë fund lidhjes së tyre për shkak tradhtisë që basketbollisti i kishte bërë me shoqen e ngushtë të Kylie Jennerit.