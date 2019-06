Kim Jong-Un ekzekuton të gjithë ata që janë përgjegjës për ‘negociatat e dështuara’ me SHBA-të

Pas dështimit të takimit të dytë me SHBA në Hanoi, presidenti i Koresë së Veriut Kim Jong-un “spastroi zyrtarët” e konsideruar “përgjegjës”.

Kryenegociatori Kim Hyok-chol u ekzekutua në mars, ndërsa Kim Yong-chol, ish-krahu i Kim, përfundoi në një kamp ri-edukimi.

Udhëheqësi suprem nuk kurseu as motrën më të re (të kudondodhur) Kim Yo-jong, së cilë “ai ishte këshilluar të mbante një profil më të ulët”.

Kim Hyok-chol, homologu i përfaqësuesit të posaçëm të Amerikës së Veriut, Stephen Biegun, përfundoi në mars përpara skuadrës së qitjes me katër zyrtarë të tjerë të lartë, të vendosur në aeroportin Mirim, me akuza për spiunazh në emër të SHBA .

Lajmi bëhet i ditur nga një gazetë nga Seuli, sipas së cilës Kim Yong-chol, bashkëbisedues i Sekretarit të Shtetit Mike Pompeo, të cilin e takoi gjithashtu në Uashington (ku u prit në Shtëpinë e Bardhë nga Donald Trump), u sanksionua me punë të detyruar në krahinë e Jagang, ndërsa Kim Song-hye i Departamentit të Frontit të Bashkuar përfundoi në një kamp për të burgosurit politikë.

Ndëshkimi, ndoshta në një kamp burgim, madje edhe për përkthyesen e liderit, Shin Hye-yong: ajo ishte akuzuar për “njollën e autoritetit” të Kim për një gabim në Hanoi gjatë punës së saj të përkthimit.

Kim Yong-chol, sipas një dërgimi në fillim të prillit të agjencisë Kna për vendimet që do të merreshin në seancën plenare të Kuvendit Popullor të Popullit, u bashkua me komisionin e fuqishëm mbi çështjet e shtetit, kryesuar nga udhëheqësi, me përfaqësuesit e tjerë udhëheqës të misionit në Vietnam .

Megjithatë, në fund të atij muaji, ai dhe motra e udhëheqësit, Kim Yo-jong, nuk u paraqitën në delegacionin që mori pjesë në samitin midis Kim dhe presidentit rus Vladimir Putin në Vladivostok.