Kievi thuajse në terr, sulmet ruse “dërrmojnë” sistemin energjetik të Ukrainës Autoritetet ukrainase në Kiev po paralajmërojnë për një “mbyllje të plotë”, ndërsa temperaturat nën zero po mbërthejnë vendin. Në një intervistë me agjencinë e lajmeve Associated Press, kryetari i bashkisë së qytetit, Vitali Klitschko, tha se autoritetet po përpiqen të rikthejnë në funksion rrjetin elektrik të qytetit. Sulmet ruse kanë shkaktuar dëme të rënda në…