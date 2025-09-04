Kidda publikon këngën “Zhegrova”, në klip shfaqet edhe 11-shi i Juventusit
Këngëtari kosovar Kidda ka ardhur sot me një projekt jo fortë të zakonshëm. Artisti ka publikuar këngën e tij më të re të quajtur Zhegrova, kënga është dedikim si duket për futbollistin e Kombëtare së Kosovës, Edon Zhegrova. Kidda për këtë këngë i bashkoi forcat me reperin e huaj, ZKR. Pos tekstit, interesant dhe goxha…
ShowBiz
Këngëtari kosovar Kidda ka ardhur sot me një projekt jo fortë të zakonshëm.
Artisti ka publikuar këngën e tij më të re të quajtur Zhegrova, kënga është dedikim si duket për futbollistin e Kombëtare së Kosovës, Edon Zhegrova.
Kidda për këtë këngë i bashkoi forcat me reperin e huaj, ZKR.
Pos tekstit, interesant dhe goxha vëmendje mori edhe realizimi i videoklipi i këngës, pasi në të është edhe Edon Zhegrova.
Zhegrova, së fundi, ka arritur një kontratë me Juventus dhe do të mbajë numrin 11-të.