E veshur me xhinse dhe një bluzë me ngjyrë të bardhë kombinim me një palë take Orhidea dukej shumë bukur, shkruan lajmi.net.

“Shpirt i egër, zemër e butë”, ka shkruar në mbishkrimin e fotografive.

Artistja shqiptare ka publikuar tri fotografi ndërkohë shihet se Kida ka plotësuar dukjen me makijazh dhe flokët bionde i ka kapur prapa kokës. E njëjta ka pozuar brenda një ambienti të brendshëm.

Ndryshe, ajo po vazhdon ta shijojë suksesin e këngës “Drunk”./Lajmi.net/