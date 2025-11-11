Kida shfaqet joshëse në imazhet e fundit, ky detaj merr gjithë vëmendjen
Nëse po kërkoni frymëzim për manikyrin tuaj të radhës, Kida vjen me një ide supertrendi.
Këngëtarja është shfaqur me thonj të gjatë, me dizajn “zebra” në majë, një kombinim perfekt mes klasikes dhe guximtares.
E veshur me xhaketë lëkure dhe me flokë të gërshetuara plot stil, Kida tregon se di si të qëndrojë në hap me modën dhe të frymëzojë vajzat që duan diçka ndryshe.
Ky stil i thonjve është ideal për ato që duan të dallohen pa e tepruar – elegant, modern dhe me shumë qëndrim.