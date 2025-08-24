Kida nis pushimet me të fejuarin, shfaqet në formë mahnitëse
Pas një vere të mbushur me koncerte dhe angazhime muzikore, këngëtarja e njohur kosovare Kida ka zgjedhur t’i dhurojë vetes disa ditë relaksi. Artistja, e cila prej kohësh është ndër emrat më të pëlqyer të skenës shqiptare, ka nisur pushimet në një destinacion bregdetar, duke ndarë me fansat momente nga atmosfera e saj e qetë…
ShowBiz
Pas një vere të mbushur me koncerte dhe angazhime muzikore, këngëtarja e njohur kosovare Kida ka zgjedhur t’i dhurojë vetes disa ditë relaksi.
Artistja, e cila prej kohësh është ndër emrat më të pëlqyer të skenës shqiptare, ka nisur pushimet në një destinacion bregdetar, duke ndarë me fansat momente nga atmosfera e saj e qetë dhe romantike.
E veshur me stil dhe gjithmonë atraktive, ajo ka tërhequr vëmendjen me paraqitjen e saj plot hijeshi. Krahas saj, nuk ka munguar edhe i fejuari, me të cilin duket më e dashuruar se kurrë.
Çifti ka ndarë disa momente intime, ku në një prej imazheve shfaqen duke shkëmbyer një puthje romantike.
Kjo paraqitje ka ngjallur shumë reagime dhe komente pozitive nga fansat, të cilët e kanë komplimentuar Kidën si për pamjen e saj të kuruar, ashtu edhe për raportin e ngrohtë që ajo ndan me partnerin.
Këngëtarja duket se po shijon maksimalisht këtë periudhë të pushimeve, duke lënë pas lodhjen e sezonit intensiv të verës dhe duke u fokusuar tek vetja dhe lidhja e saj.
Për ndjekësit e shumtë, imazhet e fundit të saj janë një dëshmi se Kida di të kombinojë shkëlqimin artistik me thjeshtësinë dhe romantikën në jetën private.