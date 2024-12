Kida merr propozim martese që ndezi qiellin e Dubait, i dashuri e surprizoi për ditëlindje

Nuk janë të rralla rastet kur vajzat marrin propozim martese për ditëlindjen e tyre, por krejt e veçantë ishte mënyra se si i pikërisht në ditën e lindjes së saj mori propozim martese këngëtarja Orhidea Latifi – Kida.

E pa i gjithë Dubai këtë propozim, “në qiell” u shkrua emri i Orhidea Lafiti duke pasuar me “Marry Me (Do të martohesh me mua?).

Burime të portalit rtv21.tv tregojnë se ky propozim u bë në prani të familjarëve të Kidës dhe miqve të saj të ngushtë.

Derisa ky moment u publikua në Tiktok nga dikush që e kishte rastisur këtë magji (shih më poshtë)

Diçka nga momenti ka shpërndarë edhe vet Kida në Instastory, por ajo është treguar e rezervuar duke mos dhënë detaje.

/21Media