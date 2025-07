Kida, Kidda dhe Dardan vijnë me bashkëpunim – paralajmërojnë hitin “Qa Ki” Tre nga emrat më të njohur të skenës muzikore shqiptare, Kida, Kidda dhe Dardan, kanë bashkuar forcat për një projekt të ri muzikor që pritet të lansohet së shpejti. Bashkëpunimi mes tyre është përmbledhur në këngën “Qa Ki”, një projekt me ritme verore që pritet të shoqërohet edhe me videoklip, transmeton lajmi.net Edhe pse nuk…