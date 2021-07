Këngëtarja e njohur dhe shumë e dashur për publikun, Kida ka treguar se tashmë ka ndryshuar ngjyrën e flokëve përsëri, shkruan lajmi.net.

Ajo lajmin e dha përmes një postimi në Instastory, ku edhe u shfaq e veshur me rroba ngjyrë të bardhë dhe me thuajse me fare pak grim, duke pozuar për kamerën.

Kida tani nga bjonde ka zgjedhur të lyejë flokët në ngjyrë të verdhë apo limoni.

Këngëtarja e dashur për publikun sigurisht se dukej me shumë stil dhe në formë të shkëlqyer gjatë paraqitjes./Lajmi.net/