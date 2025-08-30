Kica-Xhelili: VV t’i përgjigjet qytetarëve pse e urren patologjikisht Kushtetutën
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Doarsa Kica Xhelili, ka deklaruar se Vetëvendosja e Albin Kurti duhet t’i përgjigjet qytetarëve të Kosovës pse e ‘‘urren patologjikisht’’ Kushtetutën dhe Kosovën bashkë me të. Ajo ka thënë edhe se Kosova është ajo që dobësohet kur Kushtetuta trajohet si ‘’paçavër’’ e jo Serbia. ”Sidoqoftë, meqë deklaruan se duan…
Postimi:
Kushtetuta e Republikës së Kosovës e shpalli Kosovën SHTET TË PAVARUR.
Jo vetëm që nuk do ta shkelja për një serb të zgjedhur të Kurtit, por nuk do ta shkelja as për shqiptarin më të ndershëm mbi këtë vend – ndonëse një shqiptar i tillë s’do ta kërkonte kurrë këtë “kompromis”.
E VV-ja e Kurtit duhet t’u përgjigjet qytetarëve të Kosovës pse e urren patologjikisht këtë Kushtetutë dhe Republikën bashkë me të.
Pse e shkeli mbi 10 herë në qeverisje; pse e shkeli mbi 50 herë me insistimin për komision të fshehtë; pse po e shkel sot për një serb që më shumë e pa të arsyeshme t’a mbronte Kushtetutën e Serbisë teksa e shkel të Kosovës; dhe pse po insiston ta shkelë prapë duke u mbledhur për votim të qeverisë pa konstituim – vetëm për t’a bllokuar shtetin.
Veçse, gënjeshtrat e llojit “për ta hequr Listën Serbe nga kryesia” mos të na shesin, sepse e vetmja forcë që dobëson ata është respektimi i shtetit që ata nuk e njohin, dhe zhbllokimi i gjithë Republikës për një pozitë edhe ashtu pa ndonjë funksion madhor.
Duke e trajtuar Kushtetutën si paçavër nuk e dobëson Serbinë, por Kosovën.
Sidoqoftë, meqë deklaruan se duan të votojnë qeverinë pa konstituim të plotë të Kuvendit, jam kurioze t’i shoh se si mblidhen 61 deputetë – meqë edhe ashtu na thonin se i kanë numrat.
E pastaj ta shohim qeverinë e cilit shtet po e votojnë dhe me cilën Kushtetutë, meqë e Republikës së Kosovës nuk po u pëlqen.