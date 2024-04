Kica-Xhelili thotë se Qeveria po propagandon rreth luftimit të korrupsionit dhe lirisë së medias

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Doarsa Kica Xhelili, përmes një video ka thënë se Qeveria e Kosovës po manipulon me raportet ndërkombëtare për indeksin e luftimit të korrupsionit dhe lirisë së medias.

Referuar rapotit të “Transparency International”, ajo ka thënë se Qeveria nuk po i merr për baza poenat, por lëvizjet e vendeve.

“Qeveria po thotë që kemi 21 vende ngritje në Transparency International në indeksin e korrupsionit. Propagandë. Përveç që kemi ngecje në vitin 2023, Qeveria për të mashtruar me numra nuk po e merr shembull poena që në fakt e determinojnë lëvizjen e shteteve, por po i merr shembull vendet.Ndërkaq vendet e shteteve mund të lëvizin edhe kur ato nuk kanë as çfarë përmirësimi në gjendjen e tyre me korrupsionin”, ka thënë ajo.

Më tutje, deputetja opozitar tha se Qeveria po manipulon edhe sa i përket raporteve për lirinë e medias.

Qeveria po thotë që jemi 22 vende më lartë në indeksin e lirisë së mediave sipas ‘Reporterëve pa Kufij’. Prap propagandë, jemi vetëm 5 vende dallim dhe në fakt nëse i shikojmë pikët, jemi vetëm një pikë më shumë. E paramendoni, kur Qeveria flet për World Justice Project dhe Raportin e BE-së, flet për vitin 2022, ku po e leni vitin 2023? A thua pse po e fshehni? – Po iu tregoj unë pse. Propagandë, sepse në vitin 2023 keni pasur ngecje dhe këtë e konfirmojnë të dy raportet edhe World Justice Project edhe Raporti i BE-së, dhe në fakt Raporti i Progresit i BE-së është ndër raportet më të këqija ndonjëherë. Ju edhe mund të vazhdoni me manipulim numrash, por ne jemi këtu për t’ua treguar faktet para propagandës”, ka thënë ajo