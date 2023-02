Kica-Xhelili për videon e VV-së: Nëse duan të shtyhen me kinematografi, kemi njerëz më kreativ në LDK

Doarsa Kica-Xhelili nga LDK-ja e ka quajtur amatere videon e sotme të publikuar nga partia në pushtet, VV teksa ka shënjestruar ‘doktorët’ e kësaj partie që kanë udhëhequr me vendin dhe kanë mbajtur pozita kyçe në institucione.

Deputetja e LDK-së tha se partia e kryeministrtit, po përdor video të tilla sikurse ajo e sotmja, shkruan Gazeta10.

Sipas saj, LDK ka dy vite që jep propozime të politikave fiskale që do ta lehtësonin gjendjen në Kosovë si dhe ka mbrojtur edhe idenë e tërheqjes së Trustit.

“Nuk është hera e parë, që mjeti i vetëm që po bëhet për tu marrë sidomos me LDK. Kur po humbasin argumentet po merren me këso video. Nëse duan të shtyhen për aftësi kinematografike dhe video, më besoni që kemi njerëz më të mirë se kaq. Kemi njerëz në LDK më të mirë, më kreativ që janë në gjendje një video amatere me një formacion kinematografik më bë më mirë. Kjo ndodhë në vazhdimësi”, tha Kica-Xhelili në Politiko.

LDK-ja e ka mbështutur Vettingun para se t’i bie ‘ndërmend’ VV-së, ka shtuar tutje deputetja e Kica-Xhelilin.