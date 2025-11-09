Kica-Xhelili: Një simbol i LDK-së e shashtrisi Xhelalin

Doarsa Kica-Xhelili ka bërë një postim duke kritikaur gjestin e minsitrit në detyrë të Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, i cili e ndali dhe e fotografoi pa leje një aktivist të LDK-së, që ne veshjen e tij mbante një llogo të vogël të partisë. Kur aktivisti i LDK-së i kërkoi të mos e fotografonte, Sveçla…

Lajme

09/11/2025 16:37

Doarsa Kica-Xhelili ka bërë një postim duke kritikaur gjestin e minsitrit në detyrë të Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, i cili e ndali dhe e fotografoi pa leje një aktivist të LDK-së, që ne veshjen e tij mbante një llogo të vogël të partisë.

Kur aktivisti i LDK-së i kërkoi të mos e fotografonte, Sveçla i ishte përgjigjur me arrogancë “Hajde nalem”, transmeton lajmi.net.

Deputetja e LDK-së tha se një simbol e “shashtrisi” ministrin në detyrë.

Postimi i plotë:

“Hajde nale” Xhelalin se e “shashtrisi” një simbol i LDK-së.
Fatkeqësisht, këta janë të gjithë një kallëp mendimi: arrogant, ndjehen se janë mbi Kushtetutë e mbi ligj, dhe “hajde nali” nëse mundesh, në fjalët e Xhelal deputetit / ministrit ilegjitim.
Ndjenja e tij se ai ekzekuton ligje personalisht dhe nuk i nënshtrohet kurrfarë procedure, duke shkelur ligje tjera vetëm për hir të kapadaillëkut të tij, është FIKS mendësia që përfaqësojnë këta.
TË DOBËT!
Doarsa R. Kica./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 9, 2025

Muharremi fton partitë politike të mos nguten me festa pas mbylljes...

Lajme të fundit

Muharremi fton partitë politike të mos nguten me...

Konjufca në Gjakovë, poston fotografi me Golën: Miku i studimeve

“Një betejë ekziston”, Baton Haxhiu s’tregon se në...

“Postone pastaj në fb dhe insta”- Stafi s’lodhen...