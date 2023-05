Kica-Xhelili: Mos Kryeministër, po e ofendon këtë shoqëri Deputetja e LDK’së, Doarsa Kica-Xhelili, ka reaguar lidhur me deklaratën e sotme të kryeministrit Albin Kurti, i cili kur u pyet lidhur me zgjedhjen e Rilind Gërvallës si Drejtor në RTK, ndër të tjera tha se është kryeministri i parë që s’ka asnjë të punësuar me mbiemër të tij në asnjë prej ministrive. Duke komentuar…