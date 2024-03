Kiara Tito uron të gjitha gratë për 8 Mars: Pa ne bota nuk do kishte asnjë kuptim

Kiara Tito, me një shkrim shumë të veçantë, ka uruar të gjitha gratë për festën e 8 Marsit.

Ajo në postim ne ‘Instagram’, këtë festë ia ka dedikuar të gjitha grave të cilat kanë hequr dorë nga karriera e tyre për t’iu përkushtuar familjes, shkruan lajmi.net.

“Këtë 8 mars dua t’ia dedikoj atyre, heroinave që kanë hequr dorë nga ëndrrat dhe karriera e tyre për t’iu përkushtuar fëmijëve dhe familjes. Atyre vajzave që për të krijuar një familje bëjnë dy apo tre punë dhe nuk ankohen kurrë. Atyre grave, vajzave dhe nënave që ndonjëherë janë edhe më burrë se burrat, por në dukje të brishta e me sy plotë jetë. Sot urimi im vjen edhe nga një tjetër vajzë, të cilës edhe pse nuk ia kam parë sytë, e ende si kam ndjerë aromën, jam e lumtur të them që për pak do kem botën në duar. Gëzuar vajza, gra, dhe nëna kudo ku jeni. Pa ne bota nuk do kishte asnjë kuptim!”, ka shkruar ajo në Instagram.

Kujtojmë se Kiara është në pritje të ëmbël dhe shumë shpejt do të bëhet nënë./Lajmi.net/