Kiara Tito shuan kureshtjen, tregon nëse do të hyjë në “Big Brother VIP 2”

Ky spektakël ka prekur suksese të jashtëzakonshme, duke thyer shikueshmëri, shkruan lajmi.net.

Falë këtij suksesi, tashmë ka filluar të flitet edhe për banorët e “BBV 2”.

Këtë sezonë pritet t’i bashkohen figura të shumta të njohura të televizionit.

Në një intervistë që dha për “T7”, edhe moderatorja, Kiara Tito iu përgjigj pyetjes nëse ka marrë ftesë për t’u bërë pjesë e reality show-t.

Kohët e fundit ajo është përfolur se ka marrë një ftesë nga produksioni.

“Për këtë vit? Jo s’është e vërtetë, akoma nuk e kam marrë. Nëse do ta merrja, ndoshta po. Gjithmonë e gatshme për sfida.”, tha Kiara duke shtuar se nëse do të merrte një ftesë zyrtare do ta shqyrtonte seriozisht.

Kujtojmë që Kiara sapo ka mbyllur sezonin e dytë të spektaklit të humorit, Style Star./Lajmi.net/