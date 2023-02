Kiara e ashpër ndaj Oltës: Çfarë ke me burrin tim, merru me burrin tim

“Prime” i së shtunës ka sjellur dinamika të reja në shtëpinë e “BBVA”.

Olta shfrytëzoi mundësinë për të dërguar në nominim tre persona, shkruan lajmi.net.

Ajo zgjodhi që në nominim t’i dërgojë Luizin, Kiarën dhe Bledin.

Pas kësaj në shtëpi u shfaqën tensione.

Oltës iu kundërvu Kiara, e cila i tha se problemin e ka me Luizin jo me mua.

“Je shumë e dashur, çfarë ke me burrin tim merru me burrin tim nëse ke guxim, po nuk ke, po merresh me një person që nuk të ka bërë asgjë e ke të gjithën me Luizin po nuk ka gjë se bota rrotullohet”, i tha Kiara-Oltës./Lajmi.net/