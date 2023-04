Kiara bëhet “mollë sherri” mes Efit dhe Luizit, dyshja “përplasen” për videon e Efit në makinë Efi dhe Luizi po përballen me njëri-tjetrin, sonte me sjelljen e këtij të fundit me të. Luizi duket se është prekur nga reagimi i Efit, që ajo bëri për sjelljen e saj ndaj këngëtarit, shkruan lajmi.net. Këngëtari i ka kërkuar Efit pse e ka bërë një gjë të tillë. Efi i ka shpjeguar Luizit se…