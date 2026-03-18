Khorramshahr-4 lëshohet drejt Tel Avivit, CNN: Në qytet ka rënë një raketë e madhe me disa nën-projektila
Një video e publikuar në Telegram nga agjencia iraniane Tasnim, e afërt me pushtetin, tregon – sipas pretendimeve të saj – raketa të lëshuara drejt Tel Avivit “si hakmarrje” për vrasjen e shefit të sigurisë kombëtare, Ali Larijani, raporton CNN. Marrëdhëniet me publikun të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit njoftuan se në sulmet “intensive” ndaj…
Një video e publikuar në Telegram nga agjencia iraniane Tasnim, e afërt me pushtetin, tregon – sipas pretendimeve të saj – raketa të lëshuara drejt Tel Avivit “si hakmarrje” për vrasjen e shefit të sigurisë kombëtare, Ali Larijani, raporton CNN.
Marrëdhëniet me publikun të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit njoftuan se në sulmet “intensive” ndaj Izraelit janë përdorur edhe raketa të tipit Khorramshahr-4.
Gazetari i CNN-it, Jeremy Diamond, më herët nga Tel Avivi raportoi se mbi qytet ka rënë një raketë e madhe me disa nën-projektila, duke shtuar se Irani posedon raketa Khorramshahr me aftësi të tilla.
Izraeli njoftoi të mërkurën në mëngjes se po intercepton një valë të re raketash iraniane.
CNN raportoi skena që sugjerojnë përdorimin e municionit thërrmues mbi Izraelin qendror, ndërsa goditje janë regjistruar në disa qytete, përfshirë Tel Avivin. Sipas shërbimeve emergjente izraelite, dy persona kanë humbur jetën në pjesën qendrore të vendit.
Sulmet vijnë pasi Irani paralajmëroi hakmarrje për vrasjen e Larijanit në një sulm izraelit.
Komandanti i ushtrisë iraniane, gjeneral-major Amir Hatami, deklaroi se përgjigjja e Teheranit ndaj vdekjes së Larijanit do të jetë “e vendosur dhe e dhimbshme”, duke shtuar se “gjaku i këtij martiri të lartësuar dhe i martirëve të tjerë do të hakmerret”, sipas Tasnim.
Gjeneral-major Ali Abdollahi, komandant i shtabit Khatam al-Anbiya, paralajmëroi se presidenti amerikan Donald Trump “duhet të jetë i përgatitur për surpriza” dhe se përgjigjja e forcave të armatosura iraniane do të jetë “më shkatërruese se ç’mund të imagjinojë armiku”.
Në sulmin që ndodhi gjatë natës së të mërkurës, dy persona u vranë pranë një zone të dendur të Tel Avivit, ku ndodhen edhe objekte kyçe ushtarake, duke e çuar numrin e viktimave në Izrael nga lufta në të paktën 14.
Në një deklaratë të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, të lexuar në televizionin shtetëror, thuhet se ndër armët e përdorura ishin edhe raketat Khorramshahr-4 dhe Qadr, të dyja me disa koka luftarake.
Izraeli ka deklaruar se Irani ka përdorur disa herë koka luftarake thërrmuese, të cilat shpërndahen në shumë eksplozivë më të vegjël në ajër dhe përhapen në një zonë të gjerë, duke i bërë të vështira për t’u interceptuar.