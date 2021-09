Khloe Kardashian ekspozon linjat trupore me veshje nga marka e saj “Good American”

Dhe, Khloe Kardashian u dëshmua se ishte modelja perfekte pasi tregoi kornizën e saj të përshtatshme për një fushatë të mirë amerikane në mediat sociale, transmeton lajmi.net.

Ylli 36-vjeçar tronditi me një veshje lëkure vinyl për të përputhur një skaj të lapsit të shtrënguar për lëkurën për një ansambël elegant sezonal.

Khloe, tregoi krahët e saj të tonifikuar dhe të nxirë ndërsa pozicionoi duart mbi pjesën e pasme të saj ndërsa gjeti dritën perfekte.

Ajo shtoi centimetra në kornizën e saj statujore me një palë take plastike ndërsa pozonte për xhirimin e fotografisë në magazinë.

Motra e saj më e madhe, Kim, kohët e fundit bisedoi me Ellen DeGeneres në lidhje me potencialin për të shtuar më shumë fëmijë në familjen në rritje, një mendim që Khloe e ka menduar me të dashurin Tristan Thompson./Lajmi.net/