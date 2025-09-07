Khloe Kardashian e Tristan Thompson bashkohen për ditën e parë të shkollës së vajzës së tyre
ShowBiz
Khloé Kardashian dhe ish-i i saj Tristan Thompson u bashkuan për të festuar ditën e parë të shkollës së vajzës së tyre True pavarësisht së kaluarës të ndërlikuar.
Ylli 41-vjeçar i shout të realitetit festoi ditën e parë të klasës së dytë të True me një sfond të hollësishëm duke përfshirë një libër rozë dhe tullumbace pastel. Në foton e fundit, ylli i NBA, 34- vjeç, u përqafua me 7-vjeçaren True, ndërsa bashkëthemeluesi i Good American pozoi me djalin e tyre, Tatum, 3-vjeç.
True mbante veshur një uniformë shkolle me një bluzë blu të errët dhe një fund me katrorë, të kombinuar me atlete të bardha, ndërsa vëllai i saj i vogël shkëlqente me një bluzë të bardhë dhe pantallona të shkurtra të zeza. Ndërkohë, Tristani veshi një tuta bardh e zi dhe i hoqi këpucët për foton.
Në një postim shtesë të ndarë në Instagram, Kardashian ndau një ripostim të fotove krah për krah të ditëve të para të True në klasën e parë dhe të dytë.
“Pikërisht kështu, foshnja ime shkon në klasën e dytë,” shkroi ylli i “Kardashians” në mbishkrimin e postimit, duke shtuar se “Koha po fluturon më shpejt nga sa e kam imagjinuar ndonjëherë – ndihem sikur i mbylla sytë dhe foshnja ime u rrit.”
Kardashian tha me kënaqësi se është “shumë krenare për vajzën e respektueshme, të ëmbël, të dashur, të zgjuar dhe të bukur që është.”
Lidhja e Tristan dhe Khoe-s arriti kulmin në vitin 2018, kur ata mirëpritën True. Por ish-çifti pati probleme gjatë rrugës, ai dyshohet se u kap dikur duke puthur shoqen më të mirë të Kylie Jenner, Jordyn Woods, në një festë në shtëpi.
Çifti përfundimisht u nda para se të pajtohej në vjeshtën e vitit 2021, vetëm disa muaj para se trajnerja personale Maralee Nichols ta akuzonte sportistin se e kishte lënë shtatzënë ndërsa ai ende po dilte me Kardashian. Në janar 2022, Thompson kërkoi falje dhe konfirmoi se është babai i fëmijës së Nichols, Theo.
Megjithatë, në korrik, Kardashian i habiti fansat kur konfirmoi përmes përfaqësuesit të saj se ajo dhe Thompson po prisnin fëmijën e tyre të dytë nëpërmjet një nëne zëvendësuese. Ata mirëpritën Tatum në familje në gusht 2022. Thompson është gjithashtu baba i djalit Prince Oliver, 8 vjeç, të cilin e ndan me ish-të dashurën Jordan Craig.
Tristan dhe Khloe ishin në një marrëdhënie të komplikuar deri në vitin 2022, kur ai njoftoi se kishte lindur një fëmijë me Maralee Nichols. Ish-çifti që atëherë e ka lënë pas dramën dhe vazhdon të ruajë një marrëdhënie miqësore bashkëprindërore – me yllin e “Keeping Up With the Kardashians” që madje u kujdes për vëllain me aftësi të kufizuara të Tristanit, Amari, 18-vjeç, pas vdekjes së nënës së Tristanit dhe Amarit, Andrea, në vitin 2023.