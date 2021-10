Khloe Kardashian e akuzojnë për photoshop, fansat ndajnë imazhin ‘jorealist’

Ylli 37-vjeçar i realitetit i çoi përdoruesit e Twitter në rënie të hënën ndërsa ngarkoi një fotografi të re të zjarrtë e cila tregoi fizikun e saj të jashtëzakonshëm, transmeton lajmi.net.

Nëna e një, e cila është kritikuar rregullisht nga ndjekësit për ‘redaktimin’ e imazheve të saj, ka pozuar me një fustan të stiluar me modele me flokët e saj bjonde të fshirë përsëri në një simite të hijshme.

Duke ndarë një mesazh të ashpër me urrejtësit e saj, Khloe shkroi: “Për ata që dyshuan nëse kam bërë një fotografi këtë ditë”, nënshkruar me një emoji gjuhë të pacipë.

Në foton e fundit, duket se lentet e kamerës të përdorura ishin paksa të ndryshme pasi dukej se e shtypnin belin e saj të vogël edhe më tej.

Tifozët e saj nuk ishin të impresionuar me këndin unik pasi ata akuzuan yllin për manipulimin e imazhit.

“Ky është Photoshop apo jo? Khloe më parë kishte një trup që godiste më shumë se ky ..” komentoi një person.

Një e dytë shtoi: “Nuk mund të besoj se ne ende e lëmë këtë grua t’i tregojë botës se nuk është operuar.”

“Ato duar duken pak shumë të gjata në foton e fundit,” ndau një e treta.

Megjithatë të tjerët vunë në dukje se sa e mrekullueshme dukej Khloe në një çast, me një person që e mbronte atë, transmeton lajmi.net.

“Lensshtë një lente kamerash. Pse nuk e kuptuat të gjithë që nuk ka për qëllim të duket e vërtetë,” shpjeguan ata.

“OMG KOKO, dukesh shumë mirë”, komplimentoi një ndjekës tjetër.

“Gruaja më e bukur në botë,” shkroi dikush tjetër.

Një i tretë tha: “Khloé nuk kam fjalë !! Dukesh kaq i mrekullueshëm.”

Ajo vjen pasi fansat kohët e fundit iu lutën Khloe të përqafonte bukurinë e saj natyrore.

Në një fotografi të shpërndarë në Instagramin e saj muajin e kaluar, bukuroshja bjonde Khloe dukej më e hollë se kurrë, teksa trondiste një korse ngjyrë bezhë me një figurë dhe disa xhinse blu të lirshme, të cilat bënin mrekulli në belin e saj tashmë të pamundur.

“Të lutem bëhu vetëm ti”, shkroi një fans nën foto. “Ndaloni të gjitha këto marrëzi. Ju dhe motrat tuaja keni krijuar një standard jorealist të bukurisë që tani as ju nuk mund ta mbani. Thjesht ndaloni.”

“Çdo fotografi që postoni është e përpunuar shumë. Kur jeni para kamerës, është dhimbshëm e qartë se keni shumë mbushës. Nuk keni nevojë për mbushësin. Nuk keni nevojë për Photoshop. Dukeni shumë më mirë pa të. Mësoni të doni veten Khloe, “nxiti njëra./Lajmi.net/