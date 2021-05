Khloe Kardashian ankohet se duket ‘e rrumbullakët’ në episodin e fundit të KUWTK, pasi po merrte hormone para se t`i ngrinte vezët

Khloe Kardashian bëri të ditur në Twitter për paraqitjen e saj në episodin e së enjtes mbrëma në Keeping Up With The Kardashians.

Ylli i realitetit, 36, e përshkroi veten se dukej ‘e rrumbullakët’, gjë që ajo tha se ishte rezultat i marrjes së ‘të gjitha atyre hormoneve’ përpara procedurës së saj të tërheqjes së vezëve, shkruan Daily Mail.

“E di që askush nuk do ta vërejë këtë, por duke parë këto episode të vjetra mund të them se isha në të gjitha ato hormone që më ngrinin vezët, veçanërisht me sa rrumbullake u bëra”, shkroi Khloe Kardashian në Twitter për 30 milion ndjekësit e saj.



Episodi i fundit i Keeping Up With The Kardashian dokumentoi largimin e diskutueshëm të ditëlindjes së motrës së Khloe Kim Kardashian, që do të thoshte që Khloe ishte në hormone në tetor të vitit të kaluar.

Vërejtja për trupin e saj erdhi si një tronditje për shumë njerëz, pasi Khloe dukej dukshëm e hollë gjatë gjithë episodit.

Komenti vetë-nënçmues i nënës së një personi vjen gjithashtu gati dy muaj pasi një foto e paedikuar e bikini e saj u bë virale në internet – duke nxitur reagime të menjëhershme për përdorimin e pretenduar të photoshop nga ylli./Lajmi.net/