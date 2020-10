Khabib tregon se çfarë do të bëjë në të ardhmen

Ai del në pension si kampion absolut me rekord 29:0 dhe si një nga luftëtarët më të mirë në histori.

Në këtë kohë është e panjohur se çfarë do të bëjë ai pas largimit nga ky sport, përcjell lajmi.net.

Gjegjësisht, ai konfirmoi se në të ardhmen do të jetë trajner dhe do të trajnojë luftëtarë të rinj.

“Ka shumë luftëtarë të rinj të cilëve unë mund t’ua transmetoj njohuritë e mia. Ekipi im do të jetë përsëri në majë, unë do t’ju ndihmoj. Unë do të punoj si trajner në vitet e ardhshme”, tha Khabib. /Lajmi.net/