Khabib: Man United në sezonin tjetër do jetë problem për çdo skuadër, dua që Ronaldo të qëndrojë

Pavarësisht rikthimit të Ronaldos, United vazhdon të kalojë në një tjetër sezon jokonsistent nën drejtimin e Ole Gunnar Solskjaer dhe Ralf Rangnick dhe përballet me një ‘luftë’ për të përfunduar në top katërshe, transmeton lajmi.net.

“Djajtë e Kuq” nuk e kanë fituar titullin që nga largimi i Sir Alex Ferguson në 2013, por Khabib, i cili mbështet United, beson se ka shenja që skuadra mund të sfidojë sezonin e ardhshëm.

“Ata kanë një ekip shumë të mirë dhe të fortë”.

“Vitin e ardhshëm mendoj se ata do të bëjnë një punë shumë të mirë. Tani për tani ka lojtarë të rinj që nuk po lidhen mirë, por mendoj se vitin e ardhshëm United do të jetë një problem i madh për të gjitha klubet e tjera”.

Ronaldo shijoi një fillim ëndrrash në periudhën e dytë në Manchester United, duke shënuar katër gola në katër paraqitjet e para këtë sezon, duke përfshirë një dy golësh në debutimin kundër Newcastle United.

Por legjenda portugeze është bërë gjithnjë e më pak efektiv javët e fundit, duke kaluar gjashtë ndeshje pa gol dhe raportet kanë sugjeruar se mund të shkurtojë qëndrimin në “Old Trafford”.

Javën e kaluar u pretendua se Ronaldo po ‘ndiente moshën’ dhe dyshonte në aftësinë për të performuar në nivelet më të larta rregullisht, ndërsa një tjetër media sugjeroi se pesë herë fituesi i Topit të Artë po rreshtohej nga Paris Saint-Germain.

Por Khabib thotë se Ronaldo mund të ketë ende një ndikim të madh në Manchester United dhe shpreson që 37-vjeçari të vendosë të qëndrojë për të paktën një sezon më shumë.

“Kjo nuk është mosha e tij më e mirë, por edhe tani, mënyra se si luan, ndikon shumë mirë në ekip. Energjia, përvoja, këshillat”.

“Unë do të flas me të. Më kujtohet kur u transferua nga Real Madridi, më tha disa muaj para se të lëvizte”.

“Kur u transferua nga Juventusi, e njëjta gjë. Por nuk ua them kurrë mediave! Unë do ta pyes [për të ardhmen], do ta pyes.

Sinqerisht, dua që të qëndrojë. Sinqerisht, kjo është ajo që dua. Nëse kërkoni mendimin tim, dua që të qëndrojë”, përfundoi ai.

Ndërkohë, Man Unitedin sonte e pret sfida në shtëpi ndaj Brightonit./Lajmi.net/