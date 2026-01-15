KGJK-ja cakton datat kur do të votohet për zgjedhjen e anëtarëve nga radhët e Apelit dhe Supremes
Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) në mbledhjen 368-të, të enjten, ka caktuar datat, në të cilat gjyqtarët e Gjykatës Supreme me ata në Dhomat e Posaçme, si dhe gjyqtarët e Gjykatës së Apelit, do të votojnë për të zgjedhur anëtarët e KGJK-së nga radhët e këtyre gjykatave.
Për Supremen u caktua data 23 janar 2026, ku pritet të zgjidhen dy anëtarët e rinj të KGJK-së, ndërkaq për Apelin u caktua data 27 janar 2026, ku pritet të zgjidhet një anëtare e KGJK-së nga radhët e gjinisë femërore, raporton “Betimi për Drejtësi”.
Gjithashtu, u vendos për formatin e materialit të votimit.
Kryetarja e Komisionit zgjedhor, Drita Rexhaj, tha se komisioni për zgjedhje është i gatshëm të vijojë me procesin zgjedhor, duke prezantuar paraprakisht edhe materialin zgjedhor.
Në mbledhjen e kaluar, KGJK-ja kishte shpall konkursin për këto pozita, si nga radhët e Apelit, po ashtu edhe nga radhët e Supremes.