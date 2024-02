KFOR pritet të përforcohet me 400 ushtarë shtesë nga Gjermania Gjermania do të dërgojë në Kosovë një batalion shtesë si pjesë e misionit të KFOR-it. Ky batalion do të vijë si përforcim të personelit të KFOR-it, pas sulmit të 24 shtatorit në Banjskë. KFOR-i vitin që lamë pas u përforcua me 600 ushtarë turqë, 400 britanikë dhe 130 ushtarë romunë. Në njoftim në “X” thuhet…