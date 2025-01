KFOR: Pas sulmit në kanalin Ibër-Lepenc kemi rritur numrin e ushtarakëve në 4300

Siguria në Republikën e Kosovës para zgjedhjeve të 9 shkurtit është vënë në qendër të vëmendjes së Aleancës më të madhe ushtarake në botë, NATO.

Vet, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte ka thënë se është në koordinim të ngushtë me institucionet në Kosovë dhe Serbi që të parandalohet destabiliteti para zgjedhjeve parlamentare në vend.

“Gjithsesi, ne jemi në kontakt me Kosovën, por edhe me Serbinë, për të siguruar që zgjedhjet që do të zhvillohen më vonë në Kosovë në shkurt të mos çojnë deri te destabilizimi. Kjo është kyç. Në rajonin e Ballkanit Perëndimor ne vërtetë duhet të mbetemi të angazhuar për së afërmi sepse është një fqinjësi kryesore për ne”, ka thënë ai.

Edhe misioni i NATO-së, KFOR në Kosovë, një përgjigje për Tëvë1 ka bërë të ditur se pas sulmit në kanalin kryesor në Iber-Lepenc kanë rritur numrin e ushtarakëve në 4300.

“Pas sulmit të 29 nëntorit në kanalin Ibër-Lepenc, situata e sigurisë në veri të Kosovës është e qetë, por mbetet e brishtë, për shkak të disa faktorëve, duke përfshirë çështjet e pazgjidhura në procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës dhe dezinformimin e shfrenuar. Sulmi i lartpërmendur tregoi cenueshmërinë e infrastrukturës kritike lokale. KFOR-i së bashku me Policinë e Kosovës janë duke monitoruar dhe patrulluar nga afër zonat e cenueshme për të shmangur çdo incident të mëtejshëm të këtij lloji në të ardhmen”.

E eksperti i sigurisë Drizan Shala, thotë se deklarata e Rutte kuptohet në disa mënyra.

“Padyshim ky mesazh ka dy dimensione të cilat duhet të argumentohen dhe të vëmë në pah, është dimensioni i parë që politika e brendshme e Republikës së Kosovës të mos jetë nacionaliste mos të jetë në kotur të ekstremit të deklarimeve dhe qëndrimeve ekstreme të liderëve politik që janë përbërës të fushatës”, ka thënë Shala.

“Dimensioni tjetër tejet i rëndësishëm është çështja në drejtim të Beogradit zyrtar ku dihet se Beogradi është në një fazë në një situatë të tensionuar brenda vitit të kaluar tanimë kanë vazhduar të njëjtat protesta në vazhdimësi dhe ky tensionim i mundshëm dhe një probabilitet në rritje në përmasa shqetësuese, mund të nxisin që Aleksandër Vuçiq të përdorë elementet e caktuara apo palët e treta që mund të ndërhyjnë në Republikën e Kosovës për ta destabilizuar rajonin përmes Kosovës”.

Gjatë së martës EULEX në njoftimin e saj ka bërë të ditur se ditëve në vijim pritet të përforcohet Njësia Policore e pjesëtarëve të Forcës Evropiane të Xhandarmërisë (EUROGENDFOR) nga Franca, Italia, Lituania dhe Portugalia.

Si reagues i dytë , në njoftim bëhet e ditur se do të rriten patrullimet për të krijuar më shumë sigurinë në terren.